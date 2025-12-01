Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Inbrandsetzung in Bockhorn - Polizei bittet um Hinweise
Bockhorn (ots)
Am Sonntagvormittag setzten bislang unbekannte Täter auf einer unbebauten Gewerbefläche an der Vareler Straße, gegenüber der Nordstraße, Umverpackungsfolie für Baustoffe in Brand. Das Feuer griff auf eine in unmittelbarer Nähe abgestellte Holzpalette über. Die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn war schnell vor Ort und löschte den Brand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 / 978620 zu melden.
