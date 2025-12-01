Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus - verdächtiger Transporter beobachtet

Varel (ots)

Zwischen Samstag, 22.11.2025, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 26.11.2025, 15:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Streekmoorweg in Varel ein. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass am 24.11.2025 in den Nachmittagsstunden ein weißer Transporter - mutmaßlich ein älteres Modell, möglicherweise mit getönten Scheiben - im Bereich des Tatortes auffällig langsam gefahren sein soll. Das Fahrzeug habe zudem ein- bis zweimal angehalten und zurückgesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 / 923-0

