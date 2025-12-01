PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus - verdächtiger Transporter beobachtet

Varel (ots)

Zwischen Samstag, 22.11.2025, 12:00 Uhr, und Mittwoch, 26.11.2025, 15:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Streekmoorweg in Varel ein. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass am 24.11.2025 in den Nachmittagsstunden ein weißer Transporter - mutmaßlich ein älteres Modell, möglicherweise mit getönten Scheiben - im Bereich des Tatortes auffällig langsam gefahren sein soll. Das Fahrzeug habe zudem ein- bis zweimal angehalten und zurückgesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 / 923-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:48

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fußgängerinnen in Zetel

    Zetel (ots) - Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Markthamm in Zetel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen - eine erwachsene Frau und deren acht Jahre alte Tochter - leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke aus. Unmittelbar im Anschluss erfasste ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:36

    POL-WHV: Einbruch in Kellerabteil - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 16:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven. Im Kellerbereich wurde das Vorhängeschloss eines Abteils gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter diverse Werkzeuge sowie das ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:15

    POL-WHV: Bedrohungslage mit Schusswaffe in Schortens

    Schortens (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, kam es zwischen 11:30 Uhr und 16:58 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Schortens und Sande. Eine Frau hatte sich auf der Polizeiwache gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Ehemann sie sowie eine weitere Person mit einer Nutzung einer Schusswaffe bedroht wurde. Aufgrund der Schilderungen wurde eine akute Gefahrenlage angenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren