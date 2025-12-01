PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fußgängerinnen in Zetel

Zetel (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Markthamm in Zetel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen - eine erwachsene Frau und deren acht Jahre alte Tochter - leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke aus. Unmittelbar im Anschluss erfasste sie beim Wiederanfahren beide Fußgängerinnen mit geringer Geschwindigkeit an der Fahrzeugfront. Mutter und Kind wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt; ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

