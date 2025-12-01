PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bedrohung in der Peterstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend, den 30.11.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Peterstraße / Adalbertstraße in Wilhelmshaven zu einer Bedrohung. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte ein Mann einen anderen Beteiligten mit einem Schraubendreher. Dabei soll er den Gegenstand in bedrohlicher Weise erhoben und verbal gedroht haben.

Dem Vorfall vorausgegangen waren Streitigkeiten nach einem gemeinsamen Trinkgelage.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

