POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven 29./30.11.

Trunkenheitsfahrten:

Am 28.11. gegen 03:20 Uhr stellte die Polizei im Rahmen der Streife zwei Personen auf einem E-Scooter auf der Gökerstraße in Richtung Norden fest, der unsicher geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht versichert war und der 26-jährige Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37%o, so dass eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer erfolgte. Der Eigentümer des Scooters war der Beifahrer auf dem E-Scooter. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr/Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gegen den Fahrzeugführer und den zulassenden Eigentümer eingeleitet.

Am 29.11. (Sa.) gegen 06:00 Uhr stürzte ein erheblich alkoholisierter 33-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit seinem Pedelec auf dem Gehweg der Peterstraße in Wilhelmshaven und zog sich Verletzungen an Händen und im Gesicht zu. Einen Atemalkoholtest führte der Mann nicht durch, so dass eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Am 29.11. (Sa.) gegen 22:00 Uhr stellte die Polizei im Rahmen einer Kontrolle in der Freiligrathstraße bei einem 53-jährigen Wilhelmshavener Pkw-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 2,80 %o fest. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Am 30.11. (So.) um 02:45 Uhr stellte die Polizei bei einem 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,91%0. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel sowie des Führerscheins. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Raub

Nachträglich erfolgte eine Anzeige bei der Polizei, dass es am Morgen des 29.11. im Zeitraum zwischen 05:00-07:00 Uhr in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven zwischen der Rüstringer Straße und der Paul-Hug-Straße zu einem Raub gekommen sei. Zwei erheblich alkoholisierten Männern sollen nach Gewaltanwendung durch andere Personen jeweils die Geldbörsen mit Bargeld abgenommen worden sei. Zum Tathergang liegen derzeit uneindeutige Angaben vor. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421/942115 zu melden.

Brände

Am Morgen des 30.11. geriet gegen 06:00 Uhr in der Baltrumstraße in Wilhelmshaven aus ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand und wurde vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung kam es zudem zur Beschädigung eines im Nahbereich stehenden zweiten Pkw. As Feuer konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000EUR geschätzt. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421/942115 zu melden.

Am Sonntagmorgen um 08:15 Uhr gerieten in der Gerichtsstraße ein Rollwagen und eine Holzpalette in Brand. Die Flammen beschädigten die Türrahmenverkleidung der Tür zum Gebäude. Das Feuer konnte von der Polizei mit einem kleinen Feuerlöscher gelöscht werden. Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass das Holz vorsätzlich angezündet wurde. Der Schaden wird auf ca. 3.000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421/942115 zu melden.

Gegen 08:40 Uhr kam es in der Börsenstraße in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses zu einem Brand. Hierbei kam es zu einer Rauchentwicklung im Hausflur und zu einer Beschädigung der Strom- und Wasserleitungen, so dass derzeit keine Versorgung möglich ist. Das Feuer konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Bewohner erlitten keine Verletzungen. Die meisten Bewohner entschlossen sich zu einer anderweitigen Unterkunft aufgrund der fehlenden Strom-/Wasserleitungen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

