Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ölspur in Zetel festgestellt

Zetel (ots)

Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 14:10 Uhr, wurde in Zetel eine größere Ölspur gemeldet. Die Verunreinigung zog sich von der Ortslage Kronshausen über die Einmündung Bohlenberger Straße bis zum Bereich Bleichenweg. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Ölspur bestätigt werden. Der zuständige Bauhof wurde zur Gefahrenbeseitigung informiert. Eine unmittelbare Gefahr für den Straßenverkehr konnte durch die schnelle Reaktion der Behörden minimiert werden. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

