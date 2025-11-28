Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl im Supermarkt in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am 27.11.2025, gegen 16:43 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Ein 28-jähriger Mann steckte sechs Dosen Bier in seine Umhängetasche und passierte anschließend den Selbstscanner-Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes wurde er durch den Ladendetektiv angehalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
