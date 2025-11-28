PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl im Supermarkt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.11.2025, gegen 16:43 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Ein 28-jähriger Mann steckte sechs Dosen Bier in seine Umhängetasche und passierte anschließend den Selbstscanner-Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes wurde er durch den Ladendetektiv angehalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:10

    POL-WHV: Hausfriedensbruch und Eierwürfe - Zeugen gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwochabend, dem 26.11.2025, zwischen 19:30 und 19:50 Uhr, wurden in der Posener Straße in Wilhelmshaven zwei minderjährige Personen dabei beobachtet, wie sie auf ein Dach kletterten und von dort aus Eier warfen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:34

    POL-WHV: Betrug durch Verkauf einer iPhone-Attrappe in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am 26.11.2025 gegen 20:00 Uhr kam es in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Ein Geschädigter hatte sich dort mit einem vermeintlichen Verkäufer verabredet, um ein Mobiltelefon zu erwerben. Nach Übergabe von 1.000 Euro in bar erhielt der Geschädigte einen Karton, in dem sich anstelle des vereinbarten Smartphones lediglich ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:18

    POL-WHV: Raub in der Marktstraße - Polizei sucht wichtige Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am 24.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es im Bereich Marktstraße / Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Mann entriss einer Frau ihren Rucksack und verletzte sie dabei leicht. Der Täter flüchtete zunächst, wurde jedoch von zwei couragierten Männern verfolgt und anschließend gestellt. Die beiden Zeugen kehrten gemeinsam mit dem Täter sowie dem wiedererlangten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren