Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in der Marktstraße - Polizei sucht wichtige Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es im Bereich Marktstraße / Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Mann entriss einer Frau ihren Rucksack und verletzte sie dabei leicht. Der Täter flüchtete zunächst, wurde jedoch von zwei couragierten Männern verfolgt und anschließend gestellt. Die beiden Zeugen kehrten gemeinsam mit dem Täter sowie dem wiedererlangten Rucksack zum Tatort zurück und händigten das Raubgut an die Geschädigte aus. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden unbekannten Helfer jedoch. Die Polizei Wilhelmshaven bittet die beiden wichtigen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

