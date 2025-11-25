PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19.11.2025, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 20.11.2025, 05:30 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Wilhelmshaven (zwischen der Paul-Hug-Straße und der Bismarckstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter blauer Skoda Fabia wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

