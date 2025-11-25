Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19.11.2025, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 20.11.2025, 05:30 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Wilhelmshaven (zwischen der Paul-Hug-Straße und der Bismarckstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter blauer Skoda Fabia wurde nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich beim Vorbeifahren durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.
Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.
