Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Umkleide einer Sporthalle in Varel

Varel (ots)

Zwischen Montag, dem 24.11.2025, 08:00 Uhr, und Dienstag, dem 25.11.2025, 09:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Umkleide der Sporthalle der OBS Obenstrohe am Riesweg in Varel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie durch das gewaltsame Aufdrücken eines Fensters in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nichts.

Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell