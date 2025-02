Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Produktionshalle

Ladenburg (ots)

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr geriet eine Produktionshalle einer Firma in der Straße "Am Hafen" in Brand, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei Bauarbeiten im Dachbereich der Produktionshalle kam es ersten Ermittlungen zufolge zu einem Funkenflug, welcher ursächlich für den Brandausbruch war. Die anwesenden Arbeiter führten unmittelbar bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehren einen Erstangriff der Brandbekämpfung durch und konnten hierdurch Schlimmeres verhindern. Die weiteren Löscharbeiten übernahmen schließlich mehr als 70 Wehrleute der freiwilligen Feuerwehren Ladenburg, Ilvesheim, Edingen, Heddesheim sowie Schriesheim. Durch die entstehende Rauchentwicklung wurden zwei Angestellte der Firma leicht verletzt und mussten vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

