Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug durch Verkauf einer iPhone-Attrappe in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.11.2025 gegen 20:00 Uhr kam es in der Weserstraße in Wilhelmshaven zu einem Betrugsdelikt. Ein Geschädigter hatte sich dort mit einem vermeintlichen Verkäufer verabredet, um ein Mobiltelefon zu erwerben. Nach Übergabe von 1.000 Euro in bar erhielt der Geschädigte einen Karton, in dem sich anstelle des vereinbarten Smartphones lediglich eine täuschend echt wirkende Attrappe befand. Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Deichbrücke. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 26 Jahre alt - ca. 187 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - Bart im Mundbereich - dunkle Kapuze - schwarze Jacke Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

