Polizei Wuppertal

POL-W: Zeugenaufruf - Kind von Auto angefahren

Wuppertal (ots)

Am 22.11.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Staubenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 12-jähriger Junge schob sein Fahrrad im Kreuzungsbereich Staubenthaler Straße / Am Knöchel / Kurfürstenstraße über den Zebrastreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen Kleinwagen einer bislang Unbekannten. Die Frau stieg aus, erkundigte sich kurz nach dem Befinden und entfernte sich danach zügig in ihrem Auto vom Unfallort. Sie wird als circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,60m bis 1,70m groß beschrieben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie blonde Haare. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell