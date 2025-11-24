PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: Zeugenaufruf - Kind von Auto angefahren

Wuppertal (ots)

Am 22.11.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Staubenthaler Straße 
zu einem Verkehrsunfall. 

Ein 12-jähriger Junge schob sein Fahrrad im Kreuzungsbereich 
Staubenthaler Straße / Am Knöchel / Kurfürstenstraße über den 
Zebrastreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem weißen Kleinwagen
einer bislang Unbekannten. Die Frau stieg aus, erkundigte sich kurz 
nach dem Befinden und entfernte sich danach zügig in ihrem Auto vom 
Unfallort. 

Sie wird als circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,60m bis 1,70m groß 
beschrieben. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie blonde Haare.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

