Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 22.11.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es auf der Friedhofstraße in 
Barmen zu einem Verkehrsunfall. 

Ein 46-jähriger Mann bog mit seinem Range Rover Evoque von der 
Märkischen Straße nach links in die Friedhofstraße ab. Dabei übersah 
er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst eine 32-jährige Frau, die 
auf einem E-Scooter die Friedhofstraße überqueren wollte. Er leitete 
umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Die 32-Jährige stürzte und 
verletzte sich leicht. Sie wurde im Krankenhaus ambulant versorgt.

Ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

-	Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

-	Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

-	E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

-	Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

-	Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

-	Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

-	Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein
Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

-	Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

