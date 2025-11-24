Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrerin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 22.11.2025, gegen 20:10 Uhr, kam es auf der Friedhofstraße in Barmen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann bog mit seinem Range Rover Evoque von der Märkischen Straße nach links in die Friedhofstraße ab. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen zunächst eine 32-jährige Frau, die auf einem E-Scooter die Friedhofstraße überqueren wollte. Er leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Die 32-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. Ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

