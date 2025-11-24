POL-W: SG Polizeieinsatz in Solingen
Wuppertal (ots)
Gestern Abend (23.11.2025, 23:10 Uhr) kam es an der Merscheider Straße zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Hinweis mit schweren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in den Räumlichkeiten einer Praxis von Polizeikräften aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und die Verletzungen selbst zugefügt haben. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben.
