Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizeieinsatz in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (23.11.2025, 23:10 Uhr) kam es an der Merscheider 
Straße zu einem umfangreichen Polizeieinsatz.

Ein 33-Jähriger wurde nach einem Hinweis mit schweren, nicht 
lebensbedrohlichen Verletzungen in den Räumlichkeiten einer Praxis 
von Polizeikräften aufgefunden.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er sich in einer psychischen 
Ausnahmesituation befunden und die Verletzungen selbst zugefügt 
haben. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

