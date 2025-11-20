PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fußgänger am Hatzfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.11.2025, gegen 15:40 Uhr) kam es zu einem 
Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger (53).

Nach ersten Erkenntnissen trat der 53-Jährige zu Fuß unvermittelt auf
die Fahrbahn der Hatzfelder Straße, unweit der Straße Zum Alten 
Zollhaus. Ein 57-Jähriger, der mit seinem Ford Fiesta in Richtung 
Elberfeld fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß 
erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.700 
Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 14:29

    POL-W: W Unfall in Vohwinkel - E-Scooter-Fahrer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern (19.11.2025, 17:44 Uhr) kam es auf der Bahnstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer (20) eines E-Scooters eine Verletzung erlitt. Als eine 49-Jährige mit ihrem BMW X1 vom Gelände des Vohwinkler Bahnhofs auf die Bahnstraße einfuhr um in Richtung Deutscher Ring zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem 20-jährigen. Der junge Mann war mit seinem Scooter auf der Bahnstraße in ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 14:24

    POL-W: W Mann in Elberfeld schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (15.11.2025), gegen 08:05 Uhr kam es im Bereich der Straße Haubahn zu einem Unfallgeschehen zu dem die Polizei Zeugen benötigt. Ein 32-Jähriger war zu Fuß im Bereich Haubahn / Ronsdorfer Straße / Espenstraße unterwegs. Mutmaßlich stürzte er dort und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen könnte er für einen unbestimmten Zeitraum besinnungslos auf ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:46

    POL-W: SG Mietwagenfahrt endet im Krankenhaus

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (18.11.2025, 23:30 Uhr) kam es in Aufderhöhe zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein VW auf, der ihnen mit hoher Geschwindigkeit auf der Straße Landwehr entgegen kam. Um das Fahrzeug und den Fahrer kontrollieren zu können, wendeten sie. Zeitgleich überholte der VW einen LKW und einen PKW. Kurze Zeit später stellten die Beamten das Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren