Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fußgänger am Hatzfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (19.11.2025, gegen 15:40 Uhr) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger (53). Nach ersten Erkenntnissen trat der 53-Jährige zu Fuß unvermittelt auf die Fahrbahn der Hatzfelder Straße, unweit der Straße Zum Alten Zollhaus. Ein 57-Jähriger, der mit seinem Ford Fiesta in Richtung Elberfeld fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.700 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.

