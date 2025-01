POL-PPRP: versuchter Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (30.01.2025), gegen 20:55 Uhr, war ein 68-jähriger Autofahrer auf der Raschigstraße in Richtung Niederfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Wollstraße bog er nach rechts in diese ab stieß mit einem 57-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen, welcher gerade den dortigen Zebrastreifen überquerte. Der 57-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

