Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auseinandersetzung am Berliner Platz/50-Jähriger durch Schnitte verletzt

Rüsselsheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 50 Jahre alten Mann am Berliner Platz, wurden Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Dienstag (20.08.), gegen 2.00 Uhr, gerufen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde der 50-Jährige bei dem Angriff, dem ein verbaler Streit voranging, durch mehrere Schnittverletzungen an der Hand verletzt.

Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug schwarze Kleidung. Nach Angaben des Angegriffenen handelte es sich bei dem Flüchtigen vermutlich um einen aus Marokko stammenden Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Hinweise bitte an das Kommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell