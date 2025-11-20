Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Elberfeld schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (15.11.2025), gegen 08:05 Uhr kam es im Bereich der Straße Haubahn zu einem Unfallgeschehen zu dem die Polizei Zeugen benötigt. Ein 32-Jähriger war zu Fuß im Bereich Haubahn / Ronsdorfer Straße / Espenstraße unterwegs. Mutmaßlich stürzte er dort und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen könnte er für einen unbestimmten Zeitraum besinnungslos auf dem Boden gelegen haben. Vermutlich aufgrund der Kopfverletzung hat der Mann keine Erinnerungen an das Unfallgeschehen. Die Ursache für die Verletzungen ist daher unklar. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

