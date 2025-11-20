PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in Elberfeld schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (15.11.2025), gegen 08:05 Uhr kam es im 
Bereich der Straße Haubahn zu einem Unfallgeschehen zu dem die 
Polizei Zeugen benötigt.

Ein 32-Jähriger war zu Fuß im Bereich Haubahn / Ronsdorfer Straße / 
Espenstraße unterwegs. Mutmaßlich stürzte er dort und zog sich 
schwere Kopfverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen könnte er für 
einen unbestimmten Zeitraum besinnungslos auf dem Boden gelegen 
haben.

Vermutlich aufgrund der Kopfverletzung hat der Mann keine 
Erinnerungen an das Unfallgeschehen. Die Ursache für die Verletzungen
ist daher unklar. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

