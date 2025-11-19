PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw und Linienbus kollidieren

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee
zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Ein 33-jähriger Hagener fuhr in östlicher Richtung mit seinem Citroen
C3 auf der Friedrich-Engels-Allee, als er nach bisherigen 
Erkenntnissen an der Einmündung Ibachstraße trotz Rotlichts in den 
Einmündungsbereich einfuhr. Dort stieß er mit einem Linienbus 
(Mercedes Citaro) zusammen, der zuvor in entgegengesetzter Richtung 
die Friedrich-Engels-Allee befuhr und nun nach links in die 
Ibachstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine Frau (37) im Bus wurde leicht verletzt. Sie wurde durch 
Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

