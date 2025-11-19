Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw und Linienbus kollidieren

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 33-jähriger Hagener fuhr in östlicher Richtung mit seinem Citroen C3 auf der Friedrich-Engels-Allee, als er nach bisherigen Erkenntnissen an der Einmündung Ibachstraße trotz Rotlichts in den Einmündungsbereich einfuhr. Dort stieß er mit einem Linienbus (Mercedes Citaro) zusammen, der zuvor in entgegengesetzter Richtung die Friedrich-Engels-Allee befuhr und nun nach links in die Ibachstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Eine Frau (37) im Bus wurde leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro.

