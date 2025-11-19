PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Frau auf Kanalstraße angefahren

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Kanalstraße zu einem 
Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Mann wollte mit seinem Fiat Doblo von der Brühler 
Straße nach links in die Kanalstraße abbiegen. Während des Abbiegens 
übersah der 20-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen eine 63-jährige 
Frau, die mit ihrem Hund die Kanalstraße überquerte. 

Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz erlitt die 
63-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:57

    POL-W: W Auto auf der Autobahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am 15.11.2025, gegen 17:00 Uhr, warfen bislang Unbekannte Gegenstände von einer Brücke auf die Autobahn. Ein 34-Jähriger war in Begleitung seiner Familie in seinem Skoda Kodiaq auf der A46 in Richtung Autobahnkreuz Nord unterwegs. In Höhe der Brücke Mählersbeck vernahm er einen Knall an seinem Fahrzeug. Nachdem er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stillstand gebracht hatte, stellte er einen ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:35

    POL-W: W Schlägerei am Hammerstein - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (17.11.2025, 22:15 Uhr) kam es an der Schwebebahnhaltestelle Hammerstein in Vohwinkel zu einer Schlägerei. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 18-Jähriger mit drei weiteren Männern in Streit. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen am Kopf. Gegen 00:00 Uhr meldeten sich drei Männer im Alter von 44, 20 und 19 Jahren aus einem ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:26

    POL-W: W Von Auto erfasst - Frau verstirbt im Krankenhaus - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 13.11.2025, um 08:16 Uhr, kam es an der Ecke Brändströmstraße und Widukindstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Renault Twingo die Brändströmstraße in Richtung Heckinghauser Straße und wollte dann nach links in die Widukindstraße abbiegen - obwohl dies aktuell verboten ist. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren