POL-W: SG Frau auf Kanalstraße angefahren

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 07:25 Uhr, kam es auf der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann wollte mit seinem Fiat Doblo von der Brühler Straße nach links in die Kanalstraße abbiegen. Während des Abbiegens übersah der 20-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen eine 63-jährige Frau, die mit ihrem Hund die Kanalstraße überquerte. Bei dem Zusammenstoß und dem darauffolgenden Sturz erlitt die 63-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

