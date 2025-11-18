PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei am Hammerstein - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (17.11.2025, 22:15 Uhr) kam es an der Schwebebahnhaltestelle 
Hammerstein in Vohwinkel zu einer Schlägerei.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 18-Jähriger mit drei 
weiteren Männern in Streit. Bei der darauffolgenden körperlichen 
Auseinandersetzung erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen am 
Kopf. 

Gegen 00:00 Uhr meldeten sich drei Männer im Alter von 44, 20 und 19 
Jahren aus einem Krankenhaus bei der Polizei. Sie gaben an, im Rahmen
der Schlägerei seien die beiden jüngeren Männer ebenfalls verletzt 
worden.

Um die Hintergründe zu klären hat die Kriminalpolizei die 
Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

