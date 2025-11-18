Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei am Hammerstein - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (17.11.2025, 22:15 Uhr) kam es an der Schwebebahnhaltestelle Hammerstein in Vohwinkel zu einer Schlägerei. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 18-Jähriger mit drei weiteren Männern in Streit. Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 18-Jährige mehrere Verletzungen am Kopf. Gegen 00:00 Uhr meldeten sich drei Männer im Alter von 44, 20 und 19 Jahren aus einem Krankenhaus bei der Polizei. Sie gaben an, im Rahmen der Schlägerei seien die beiden jüngeren Männer ebenfalls verletzt worden. Um die Hintergründe zu klären hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell