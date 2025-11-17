PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Vorstellung der Präventionskampagne "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen." - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Ihre Maschen sind dreist, manipulativ und leider sehr professionell 
durchgeführt: Kriminelle, die über das Telefon, Messenger oder Social
Media versuchen, Menschen um hohe Geldsummen, Schmuck und zum Teil um
ihr gesamtes Erspartes zu bringen. 

Allein im Jahr 2024 gab es in Nordrhein-Westfalen 16.408 
Betrugsversuche dieser Form. In 2299 Fällen waren die Täter dabei 
erfolgreich. Die Schadenssumme lag bei mehr als 35,8 Millionen Euro. 
Auch in Wuppertal, Remscheid und Solingen wurden und werden immer 
wieder arglose Menschen ausgenutzt und betrogen. 

Mit der Präventionskampagne "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden 
treffen." will die Kreispolizeibehörde Wuppertal potenzielle Opfer 
über die Maschen der Täter aufklären und sie so davor bewahren, ihr 
Erspartes an Kriminelle zu verlieren.

Am Freitag, 21.11.2025, startet die Kampagne offiziell. Zur 
Auftaktveranstaltung, die am 

Freitag, 21.11.2025, 
um 11:30 Uhr 
im Saal 300 
im Polizeipräsidium Wuppertal 
Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal

stattfindet, lädt die Polizei Wuppertal Medienvertreterinnen und 
Medienvertreter ganz herzlich ein. 

Mit Harald Krassnitzer ("Tatort"-Schauspieler), Lore Duwe (Künstlerin
und Wuppertaler Original), Panagiota Petridou (TV-Moderatorin) und 
Doc Esser (Facharzt, Moderator und Autor) konnten prominente 
Persönlichkeiten aus dem Bergischen Städtedreieck gewonnen werden, 
die die Kampagne als Botschafterinnen und Botschafter unterstützen. 

An der Auftaktveranstaltung werden neben Polizeipräsident Markus 
Röhrl und der Leiterin des Kriminalkommissariats 
Kriminalprävention/Opferschutz, Kriminalhauptkommissarin Marion 
Heedmann, Harald Krassnitzer und Lore Duwe teilnehmen.

Aus organisatorischen Gründen ist es erforderlich, dass sich 
Journalistinnen und Journalisten vorab bei der Pressestelle der 
Polizei Wuppertal (unter der Rufnummer: 0202 284 2020 oder per Mail:  
pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de) anmelden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

