Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Vorstellung der Präventionskampagne "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen." - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Ihre Maschen sind dreist, manipulativ und leider sehr professionell durchgeführt: Kriminelle, die über das Telefon, Messenger oder Social Media versuchen, Menschen um hohe Geldsummen, Schmuck und zum Teil um ihr gesamtes Erspartes zu bringen. Allein im Jahr 2024 gab es in Nordrhein-Westfalen 16.408 Betrugsversuche dieser Form. In 2299 Fällen waren die Täter dabei erfolgreich. Die Schadenssumme lag bei mehr als 35,8 Millionen Euro. Auch in Wuppertal, Remscheid und Solingen wurden und werden immer wieder arglose Menschen ausgenutzt und betrogen. Mit der Präventionskampagne "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen." will die Kreispolizeibehörde Wuppertal potenzielle Opfer über die Maschen der Täter aufklären und sie so davor bewahren, ihr Erspartes an Kriminelle zu verlieren. Am Freitag, 21.11.2025, startet die Kampagne offiziell. Zur Auftaktveranstaltung, die am Freitag, 21.11.2025, um 11:30 Uhr im Saal 300 im Polizeipräsidium Wuppertal Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal stattfindet, lädt die Polizei Wuppertal Medienvertreterinnen und Medienvertreter ganz herzlich ein. Mit Harald Krassnitzer ("Tatort"-Schauspieler), Lore Duwe (Künstlerin und Wuppertaler Original), Panagiota Petridou (TV-Moderatorin) und Doc Esser (Facharzt, Moderator und Autor) konnten prominente Persönlichkeiten aus dem Bergischen Städtedreieck gewonnen werden, die die Kampagne als Botschafterinnen und Botschafter unterstützen. An der Auftaktveranstaltung werden neben Polizeipräsident Markus Röhrl und der Leiterin des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz, Kriminalhauptkommissarin Marion Heedmann, Harald Krassnitzer und Lore Duwe teilnehmen. Aus organisatorischen Gründen ist es erforderlich, dass sich Journalistinnen und Journalisten vorab bei der Pressestelle der Polizei Wuppertal (unter der Rufnummer: 0202 284 2020 oder per Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de) anmelden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell