Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zigarettenautomat in Solingen gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute (17.11.2025, 03:54 Uhr) kam es in Solingen in den frühen 
Morgenstunden zur Sprengung eines Zigarettenautomaten.

Anwohner meldeten über den Notruf einen lauten Knall an der Baverter 
Straße und stellten eine größere Rauchwolke fest. 

Bei der Sprengung wurde der Automat stark beschädigt. Der Schaden 
wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. An einem geparkten Hyundai 
entstand mutmaßlich durch herumfliegende Trümmerteile zusätzlich ein 
Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der 
Täter.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

