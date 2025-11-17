Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zigarettenautomat in Solingen gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute (17.11.2025, 03:54 Uhr) kam es in Solingen in den frühen Morgenstunden zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Anwohner meldeten über den Notruf einen lauten Knall an der Baverter Straße und stellten eine größere Rauchwolke fest. Bei der Sprengung wurde der Automat stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. An einem geparkten Hyundai entstand mutmaßlich durch herumfliegende Trümmerteile zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

