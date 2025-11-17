PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W 10-Jährige verletzt - Auffahrunfall auf der B7

Wuppertal (ots)

Am 15.11.2025, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee
(B7) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Ein 46-jähriger Mann war mit seinem schwarzen VW Golf auf der 
Friedrich-Engels-Allee in östlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der 
Einmündung Fischertal konnte er nach bisherigen Erkenntnissen nicht 
mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein grauer VW Golf 
verkehrsbedingt anhielt. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Im Zuge des Unfalls wurde die 10-jährige Tochter des Fahrers (35) des
grauen Golfs leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Sie 
wurde, ebenso wie die zwei Geschwister (w 9, m 5), die ebenfalls auf 
der Rückbank saßen, zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus 
gebracht.

Da bei dem 46-Jährigen der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss 
von Alkohol vorliegt, wurde sowohl eine Blutprobe entnommen, als auch
sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

