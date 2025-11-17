Polizei Wuppertal

POL-W: W 10-Jährige verletzt - Auffahrunfall auf der B7

Wuppertal (ots)

Am 15.11.2025, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (B7) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem schwarzen VW Golf auf der Friedrich-Engels-Allee in östlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung Fischertal konnte er nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein grauer VW Golf verkehrsbedingt anhielt. Es kam zu einem Auffahrunfall. Im Zuge des Unfalls wurde die 10-jährige Tochter des Fahrers (35) des grauen Golfs leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Sie wurde, ebenso wie die zwei Geschwister (w 9, m 5), die ebenfalls auf der Rückbank saßen, zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem 46-Jährigen der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol vorliegt, wurde sowohl eine Blutprobe entnommen, als auch sein Führerschein sichergestellt.

