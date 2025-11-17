Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 16.11.2025, gegen 21:55 Uhr, kam es in der Uellendahler Straße zu einem Raub. Ein unbekannter, maskierter Mann betrat eine Spielhalle in der Uellendahler Straße. Er bedrohte umgehend eine Mitarbeiterin (38) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nach dem Erhalt des Geldes verließ er das Ladenlokal in Richtung der Straße Weinberg. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und 1,70m groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit grauer Kapuze und eine schwarze Jeans sowie schwarze Handschuhe. Den Großteil seines Gesichtes verdeckte er mit einem schwarzen Schal. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

