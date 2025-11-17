PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 16.11.2025, gegen 21:55 Uhr, kam es in der Uellendahler Straße zu 
einem Raub.

Ein unbekannter, maskierter Mann betrat eine Spielhalle in der 
Uellendahler Straße. Er bedrohte umgehend eine Mitarbeiterin (38) mit
einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der 
Kasse. Nach dem Erhalt des Geldes verließ er das Ladenlokal in 
Richtung der Straße Weinberg.

Der Mann wird als circa 30 Jahre alt und 1,70m groß beschrieben. Zur 
Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit grauer Kapuze und
eine schwarze Jeans sowie schwarze Handschuhe. Den Großteil seines 
Gesichtes verdeckte er mit einem schwarzen Schal.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

