Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsalarm an Realschule - Tatverdächtiger gestellt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 31. August 2025, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizei über einen Sicherheitsdienst ein Einbruchsalarm an einer Realschule in Mönchengladbach gemeldet.

Im Rahmen der Durchsuchung des Gebäudes mit Unterstützung eines Diensthundes konnte ein Tatverdächtiger in der Schule aufgefunden und gestellt werden. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige keine Gegenstände aus der Schule entwendet. Sämtliche Klassenräume waren verschlossen; offene Räume wurden überprüft, jedoch ohne Auffälligkeiten.

Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde zur Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 20 145
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

