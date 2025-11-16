PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: 251116-W Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Gisela B.

Wuppertal (ots)

Heute, Sonntag, 16.11.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit, um 
Mitfahndung nach der 68-jährigen Gisela B. aus Wuppertal
(siehe Pressemeldung vom 16.11.2025 - 10:46 Uhr- Vermisstensuche nach
der 68-jährigen Gisela B. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um 
Mithilfe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6159313).

Die Vermisste konnte durch einen Zeugenhinweis angetroffen werden.

Die  Polizei dankt für die schnelle Mithilfe bei der Fahndung und 
bittet die Medien, das zuvor veröffentliche Bild zu löschen und nicht
weiter zu verwenden. (IW)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Polizeileitstelle Wuppertal
Telefon: 0202/284-8470
E-Mail: FLD.Lst.DGL.Wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 14.11.2025 – 11:47

    POL-W: SG-Taxifahrer beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (13.11.2025, 20:05 Uhr) Abend kam es in Solingen zu einem Raub auf einen Taxifahrer. Der 78-Jährige nahm im Bereich Solingen Bahnhof-Mitte einen bislang Unbekannten als Fahrgast auf. Als dieser entgegen dem ursprünglich genannten Fahrtziel neue Örtlichkeiten angab, brachte der Taxifahrer sein Fahrzeug an der Moselstraße zum Stehen. Dort schlug ihm der Mann ins Gesicht und umklammerte seinen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:49

    POL-W: W Hausbewohner stellen verdächtige Person

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (13.11.2025, 20:10) konnten Hausbewohner einen verdächtigen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 37-Jährige war auf bislang nicht bekanntem Weg in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Elsasser Straße eingedrungen. Dort bemerkte ihn ein 45-jähriger Bewohner des Hauses und versperrte ihm die Fluchtmöglichkeit aus dem Keller. Die Tochter des 45-Jährigen informierte ...

    mehr
