Polizei Wuppertal

POL-W: 251116-W Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Gisela B.

Wuppertal (ots)

Heute, Sonntag, 16.11.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit, um Mitfahndung nach der 68-jährigen Gisela B. aus Wuppertal (siehe Pressemeldung vom 16.11.2025 - 10:46 Uhr- Vermisstensuche nach der 68-jährigen Gisela B. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6159313). Die Vermisste konnte durch einen Zeugenhinweis angetroffen werden. Die Polizei dankt für die schnelle Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentliche Bild zu löschen und nicht weiter zu verwenden. (IW)

