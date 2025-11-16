PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: 251116-W Vermisstensuche nach der 68-jährigen Gisela B. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: 251116-W Vermisstensuche nach der 68-jährigen Gisela B. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit gestern Abend (15.11.2025, ca.21:30 Uhr) wird die 68-jährige Gisela B. aus Wuppertal vermisst. Die Vermisste ist ca. 1,70-1,80m groß, schlank und vermutlich mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Zudem trägt sie kurze, graue Haare und eine Brille.

Gisela B. ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.(IW)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Polizeileitstelle Wuppertal
Telefon: 0202/284-8470
E-Mail: FLD.Lst.DGL.Wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

