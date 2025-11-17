Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer touchiert Kind auf Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstag (11.11.2025, 15:25 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer Unfallflucht, bei dem ein Kind (10) eine Verletzung erlitt. Der 10-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Schleswiger Straße unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen der Lenkstange und dem Auto. In der Folge stürzte der Junge mit seinem Rad zu Boden. Der Fahrer des blauen, älteren Fahrzeugs hupte, äußerte seinen Unmut und flüchtete vom Unfallort. Der Junge erlitt eine leichte Verletzung. Die Polizei bittet zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

