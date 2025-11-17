PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer touchiert Kind auf Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Dienstag (11.11.2025, 15:25 Uhr) kam es in Elberfeld 
zu einer Unfallflucht, bei dem ein Kind (10) eine Verletzung erlitt.

Der 10-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Schleswiger Straße 
unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter 
Fahrzeugführer entgegen. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen der
Lenkstange und dem Auto. In der Folge stürzte der Junge mit seinem 
Rad zu Boden.

Der Fahrer des blauen, älteren Fahrzeugs hupte, äußerte seinen Unmut 
und flüchtete vom Unfallort.

Der Junge erlitt eine leichte Verletzung. 

Die Polizei bittet zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

