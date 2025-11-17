Polizei Wuppertal

POL-W: W Brutaler Raub auf Seniorin in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, um 10:00 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Seniorin, die dabei mehrere Verletzungen erlitt. Die 76-Jährige war nach dem Besuch einer Bank auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung der Kreuzung "Alter Markt" zu Fuß unterwegs. Dort bemerkte sie drei junge Männer, die sie passieren wollte. Unvermittelt griff einer der Männer nach ihrer Tasche und versuchte sie zu entwenden. Bei dem Versuch, die Tasche festzuhalten, stürzte die Seniorin zu Boden. Dort traten die Straftäter auf sie ein und entrissen ihr letztlich die Tasche. Unter der Androhung, sie umzubringen, falls sie die Polizei rufe, entfernten sich die Täter in unterschiedliche Richtungen. Dabei zeigte einer ein Messer, mutmaßlich um die Drohung zu unterstreichen. Durch die Tat erlitt die 76-Jährige mehrere Verletzungen, ist stark verängstigt und erstattete daher erst deutlich zeitverzögert eine Strafanzeige. Der Kriminalpolizeiliche Opferschutz übernimmt die Betreuung. Die drei Straftäter sind zwischen 18 und 25 Jahren alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß. Alle hatten kurze, blonde Haare. Einer trug bei Tatausführung eine schwarze Jacke mit orangefarbenem Streifen auf der Brust. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell