Polizei Wuppertal

POL-W: W Brutaler Raub auf Seniorin in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 31.10.2025, um 10:00 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Seniorin, 
die dabei mehrere Verletzungen erlitt.

Die 76-Jährige war nach dem Besuch einer Bank auf der 
Friedrich-Engels-Allee in Richtung der Kreuzung "Alter Markt" zu Fuß 
unterwegs. Dort bemerkte sie drei junge Männer, die sie passieren 
wollte. Unvermittelt griff einer der Männer nach ihrer Tasche und 
versuchte sie zu entwenden. Bei dem Versuch, die Tasche festzuhalten,
stürzte die Seniorin zu Boden. Dort traten die Straftäter auf sie ein
und entrissen ihr letztlich die Tasche. Unter der Androhung, sie 
umzubringen, falls sie die Polizei rufe, entfernten sich die Täter in
unterschiedliche Richtungen. Dabei zeigte einer ein Messer, 
mutmaßlich um die Drohung zu unterstreichen.

Durch die Tat erlitt die 76-Jährige mehrere Verletzungen, ist stark 
verängstigt und erstattete daher erst deutlich zeitverzögert eine 
Strafanzeige. Der Kriminalpolizeiliche Opferschutz übernimmt die 
Betreuung.

Die drei Straftäter sind zwischen 18 und 25 Jahren alt und zwischen 
170 cm und 180 cm groß. Alle hatten kurze, blonde Haare. Einer trug 
bei Tatausführung eine schwarze Jacke mit orangefarbenem Streifen auf
der Brust.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

