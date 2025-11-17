PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit hohem Schaden in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern (16.11.2025, 15:20 Uhr) kam es in Langerfeld zu einem 
Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden.

Als ein 20-Jähriger mit seinem Seat aus der Ausfahrt eines 
Sportplatzes auf die Badische Straße einfahren wollte, wich ihm ein 
23-Jähriger mit seinem Hyundai aus, der auf der Badische Straße 
unterwegs war. Bei dem Ausweichmanöver fuhr der 23-Jährige auf die 
Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem VW einer ebenfalls 23-jährigen
Frau zusammen. Dabei erlitten die Frau sowie der 22-jährige Beifahrer
im Hyundai Verletzungen. 

Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Hyundai ohne gültigen 
Versicherungsschutz geführt worden sein.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 
Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

