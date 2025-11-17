Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit hohem Schaden in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern (16.11.2025, 15:20 Uhr) kam es in Langerfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Als ein 20-Jähriger mit seinem Seat aus der Ausfahrt eines Sportplatzes auf die Badische Straße einfahren wollte, wich ihm ein 23-Jähriger mit seinem Hyundai aus, der auf der Badische Straße unterwegs war. Bei dem Ausweichmanöver fuhr der 23-Jährige auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem VW einer ebenfalls 23-jährigen Frau zusammen. Dabei erlitten die Frau sowie der 22-jährige Beifahrer im Hyundai Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Hyundai ohne gültigen Versicherungsschutz geführt worden sein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell