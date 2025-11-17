Polizei Wuppertal

POL-W: W Teilnahme an verbotenem Kraftfahrzeugrennen - Polizei stellt Autos sicher

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (14.11.2025, 21:55 Uhr) kam es am Otto-Hausmann-Ring mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zwei Polizeibeamte stellten bei einer Verkehrskontrolle drei Fahrzeuge fest, die den Otto-Hausmann-Ring bergauf befuhren. Die Fahrzeuge wurden mit hoher Drehzahl und offensichtlich sehr hoher Geschwindigkeit nebeneinander bewegt. Als die Polizisten auf der Straße Anhaltezeichen gaben, wurden zwei der Fahrzeuge (Audi A5, Golf GTI) abgebremst. Ein weiterer Golf wurde gewendet und entfernte sich in Richtung Düsseldorfer Straße. Die Fahrzeuge der 25 und 23-Jahre alten Männer wurden ebenso wie deren Führerscheine beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer des weiteren VW Golf dauern an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell