PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Teilnahme an verbotenem Kraftfahrzeugrennen - Polizei stellt Autos sicher

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (14.11.2025, 21:55 Uhr) kam es am 
Otto-Hausmann-Ring mutmaßlich zu einem verbotenen 
Kraftfahrzeugrennen.

Zwei Polizeibeamte stellten bei einer Verkehrskontrolle drei 
Fahrzeuge fest, die den Otto-Hausmann-Ring bergauf befuhren. Die 
Fahrzeuge wurden mit hoher Drehzahl und offensichtlich sehr hoher 
Geschwindigkeit nebeneinander bewegt.

Als die Polizisten auf der Straße Anhaltezeichen gaben, wurden zwei 
der Fahrzeuge (Audi A5, Golf GTI) abgebremst. Ein weiterer Golf wurde
gewendet und entfernte sich in Richtung Düsseldorfer Straße.

Die Fahrzeuge der 25 und 23-Jahre alten Männer wurden ebenso wie 
deren Führerscheine beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer des weiteren VW Golf dauern
an.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:25

    POL-W: SG Zigarettenautomat in Solingen gesprengt

    Wuppertal (ots) - Heute (17.11.2025, 03:54 Uhr) kam es in Solingen in den frühen Morgenstunden zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Anwohner meldeten über den Notruf einen lauten Knall an der Baverter Straße und stellten eine größere Rauchwolke fest. Bei der Sprengung wurde der Automat stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. An einem geparkten Hyundai entstand mutmaßlich durch ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:17

    POL-W: W 10-Jährige verletzt - Auffahrunfall auf der B7

    Wuppertal (ots) - Am 15.11.2025, gegen 23:40 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee (B7) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 46-jähriger Mann war mit seinem schwarzen VW Golf auf der Friedrich-Engels-Allee in östlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung Fischertal konnte er nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein grauer VW Golf verkehrsbedingt anhielt. Es ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:11

    POL-W: W Unfall mit hohem Schaden in Langerfeld

    Wuppertal (ots) - Gestern (16.11.2025, 15:20 Uhr) kam es in Langerfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden. Als ein 20-Jähriger mit seinem Seat aus der Ausfahrt eines Sportplatzes auf die Badische Straße einfahren wollte, wich ihm ein 23-Jähriger mit seinem Hyundai aus, der auf der Badische Straße unterwegs war. Bei dem Ausweichmanöver fuhr der 23-Jährige auf die Gegenfahrbahn und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren