Polizei Wuppertal

POL-W: W Von Auto erfasst - Frau verstirbt im Krankenhaus - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 13.11.2025, um 08:16 Uhr, kam es an der Ecke Brändströmstraße und Widukindstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Renault Twingo die Brändströmstraße in Richtung Heckinghauser Straße und wollte dann nach links in die Widukindstraße abbiegen - obwohl dies aktuell verboten ist. Bei der Einfahrt in die Widukindstraße stieß er mit einer 83-jährigen Frau zusammen, die die Widukindstraße überqueren wollte. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am 15.11.2025 ist die 83-Jährige im Krankenhaus verstorben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

