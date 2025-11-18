PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Von Auto erfasst - Frau verstirbt im Krankenhaus - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 13.11.2025, um 08:16 Uhr, kam es an der Ecke Brändströmstraße und 
Widukindstraße zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem 
Renault Twingo die Brändströmstraße in Richtung Heckinghauser Straße 
und wollte dann nach links in die Widukindstraße abbiegen - obwohl 
dies aktuell verboten ist. Bei der Einfahrt in die Widukindstraße 
stieß er mit einer 83-jährigen Frau zusammen, die die Widukindstraße 
überqueren wollte. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch
Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Am 15.11.2025 ist die 83-Jährige im Krankenhaus verstorben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren