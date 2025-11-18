Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto auf der Autobahn beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 15.11.2025, gegen 17:00 Uhr, warfen bislang Unbekannte Gegenstände von einer Brücke auf die Autobahn. Ein 34-Jähriger war in Begleitung seiner Familie in seinem Skoda Kodiaq auf der A46 in Richtung Autobahnkreuz Nord unterwegs. In Höhe der Brücke Mählersbeck vernahm er einen Knall an seinem Fahrzeug. Nachdem er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stillstand gebracht hatte, stellte er einen Schaden an der Frontscheibe und dem Schiebedach fest. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten bislang Unbekannte einen Gegenstand von der Brücke auf die Autobahn geworfen haben. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

