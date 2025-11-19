Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem Frankfurter Damm zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Mitsubishi Space Star auf dem Frankfurter Damm in Richtung Korkenziehertrasse, als sie kurz nach der Einmündung Ernst-Barlach-Straße verkehrsbedingt halten musste. In der Folge fuhr zunächst eine 32-jährige Frau in einem Dacia Sandero auf den Mitsubishi auf und dann eine 62-Jährige in einem Ford Fiesta auf den Dacia. Die 46-Jährige sowie ihre 8-jährige Tochter wurden bei dem Unfall ebenso leicht verletzt, wie die 32-jährige Dacia-Fahrerin. Sie wurden durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 16.000 Euro.

