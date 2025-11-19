PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Wuppertal (ots)

Am 18.11.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es auf dem Frankfurter Damm zu 
einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Mitsubishi Space Star auf dem 
Frankfurter Damm in Richtung Korkenziehertrasse, als sie kurz nach 
der Einmündung Ernst-Barlach-Straße verkehrsbedingt halten musste. In
der Folge fuhr zunächst eine 32-jährige Frau in einem Dacia Sandero 
auf den Mitsubishi auf und dann eine 62-Jährige in einem Ford Fiesta 
auf den Dacia. 

Die 46-Jährige sowie ihre 8-jährige Tochter wurden bei dem Unfall 
ebenso leicht verletzt, wie die 32-jährige Dacia-Fahrerin. Sie wurden
durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

