Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mietwagenfahrt endet im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.11.2025, 23:30 Uhr) kam es in Aufderhöhe zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein VW auf, der ihnen mit hoher Geschwindigkeit auf der Straße Landwehr entgegen kam. Um das Fahrzeug und den Fahrer kontrollieren zu können, wendeten sie. Zeitgleich überholte der VW einen LKW und einen PKW. Kurze Zeit später stellten die Beamten das Fahrzeug an der Kreuzung Landwehrstraße/Aufderhöher Straße/Opladener Straße qualmend und stark beschädigt vor einer Hauswand fest. Bei dem Unfall wurde zudem ein Verkehrszeichen herausgerissen, eine Hecke und eine Hausfassade an der Opladener Straße beschädigt. Der mutmaßliche Fahrzeugführer (18) saß verletzt in dem Mietwagen. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen sein. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell