Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mietwagenfahrt endet im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.11.2025, 23:30 Uhr) kam es in Aufderhöhe zu einem 
Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein VW auf, der ihnen mit hoher 
Geschwindigkeit auf der Straße Landwehr entgegen kam. Um das Fahrzeug
und den Fahrer kontrollieren zu können, wendeten sie. Zeitgleich 
überholte der VW einen LKW und einen PKW. 

Kurze Zeit später stellten die Beamten das Fahrzeug an der Kreuzung 
Landwehrstraße/Aufderhöher Straße/Opladener Straße qualmend und stark
beschädigt vor einer Hauswand fest. Bei dem Unfall wurde zudem ein 
Verkehrszeichen herausgerissen, eine Hecke und eine Hausfassade an 
der Opladener Straße beschädigt. Der mutmaßliche Fahrzeugführer (18) 
saß verletzt in dem Mietwagen.

Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der 18-Jährige unter dem Einfluss 
von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen sein.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

