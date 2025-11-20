PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Vohwinkel - E-Scooter-Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (19.11.2025, 17:44 Uhr) kam es auf der Bahnstraße zu einem 
Verkehrsunfall bei dem der Fahrer (20) eines E-Scooters eine 
Verletzung erlitt.

Als eine 49-Jährige mit ihrem BMW X1 vom Gelände des Vohwinkler 
Bahnhofs auf die Bahnstraße einfuhr um in Richtung Deutscher Ring zu 
fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem 20-jährigen. Der junge Mann 
war mit seinem Scooter auf der Bahnstraße in Richtung Nathrather 
Straße unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zog er sich eine 
Verletzung zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand geringfügiger Sachschaden.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

-	Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

-	Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

-	E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

-	Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

-	Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

-	Für 
E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

-	Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein
Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

-	Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg
vom Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

