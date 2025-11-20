Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Vohwinkel - E-Scooter-Fahrer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (19.11.2025, 17:44 Uhr) kam es auf der Bahnstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer (20) eines E-Scooters eine Verletzung erlitt. Als eine 49-Jährige mit ihrem BMW X1 vom Gelände des Vohwinkler Bahnhofs auf die Bahnstraße einfuhr um in Richtung Deutscher Ring zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit dem 20-jährigen. Der junge Mann war mit seinem Scooter auf der Bahnstraße in Richtung Nathrather Straße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zog er sich eine Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell