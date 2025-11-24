Polizei Wuppertal

POL-W: W Siehst Du mich? - Verkehrssicherheitsaktion - Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist da. Die Tage sind kürzer, es ist oft nebelig und die Lichtverhältnisse sind nicht überall gleich gut. Das sind keine guten Bedingungen für unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer. Siehst Du mich? Diese Frage könnten sie sich stellen. -Aufgabe der erwachsenen Verkehrsteilnehmer ist es, sie zu beantworten.- Um für die Gefahren im Straßenverkehr in diesem Zusammenhang zu sensibilisieren, führen wir diese Aktion zum Thema Sichtbarkeit durch. In den drei bergischen Großstädten finden am 25.11.2025 die Auftaktveranstaltungen statt: Wuppertal: 07:45 Uhr, Bereich Langerfelder Markt Remscheid: 07:40 Uhr, Sedanstraße Ecke Metzer Straße Solingen: 07:45h Weyer/Sternstraße Medienvertreter sind herzlich eingeladen, uns dabei zu begleiten.

