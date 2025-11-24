PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Siehst Du mich? - Verkehrssicherheitsaktion - Einladung für Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist da. Die Tage sind kürzer, es ist oft 
nebelig und die Lichtverhältnisse sind nicht überall gleich gut.

Das sind keine guten Bedingungen für unsere kleinsten 
Verkehrsteilnehmer.
Siehst Du mich? Diese Frage könnten sie sich stellen. 

-Aufgabe der erwachsenen Verkehrsteilnehmer ist es, sie zu 
beantworten.-

Um für die Gefahren im Straßenverkehr in diesem Zusammenhang zu 
sensibilisieren, führen wir diese Aktion zum Thema Sichtbarkeit 
durch.

In den drei bergischen Großstädten finden am 25.11.2025 die 
Auftaktveranstaltungen statt:

Wuppertal:        07:45 Uhr, Bereich Langerfelder Markt  

Remscheid:      07:40 Uhr, Sedanstraße Ecke Metzer Straße

Solingen:          07:45h Weyer/Sternstraße                          

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, uns dabei zu begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

