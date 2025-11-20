Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei durchsucht Schulgebäude in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute (20.11.2025) durchsuchte die Polizei am frühen Nachmittag ein Schulgebäude an der Else-Lasker-Schüler-Straße Zunächst hatte sich eine 16-Jährige einen 10-Jährigen im unmittelbaren schulischen Umfeld bedrohlich genähert. Sie hatte dabei nach bisherigen Erkenntnissen einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand. Hintergrund sind mutmaßlich Streitigkeiten unter mehreren Jugendlichen. Die 16-Jährige konnte von Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden. Um auszuschließen, dass jemand verletzt wurde, durchsuchte die Polizei umgehend das Schulgebäude. Gegen die 16-Jährige legten die Beamten eine Strafanzeige vor und führten eine Gefährderansprache durch. Der Einsatz endete um 15:00 Uhr.

