Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei durchsucht Schulgebäude in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute (20.11.2025) durchsuchte die Polizei am frühen Nachmittag ein 
Schulgebäude an der Else-Lasker-Schüler-Straße

Zunächst hatte sich eine 16-Jährige einen 10-Jährigen im 
unmittelbaren schulischen Umfeld bedrohlich genähert. Sie hatte dabei
nach bisherigen Erkenntnissen einen messerähnlichen Gegenstand in der
Hand. Hintergrund sind mutmaßlich Streitigkeiten unter mehreren 
Jugendlichen.

Die 16-Jährige konnte von Polizeibeamten vor Ort angetroffen werden.

Um auszuschließen, dass jemand verletzt wurde, durchsuchte die 
Polizei umgehend das Schulgebäude.

Gegen die 16-Jährige legten die Beamten eine Strafanzeige vor und 
führten eine Gefährderansprache durch.

Der Einsatz endete um 15:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

