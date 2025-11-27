POL-WHV: Hausfriedensbruch und Eierwürfe - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 24.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es im Bereich Marktstraße / Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Mann entriss einer Frau ihren Rucksack und verletzte sie dabei leicht. Der Täter flüchtete zunächst, wurde jedoch von zwei couragierten Männern verfolgt und anschließend gestellt. Die beiden Zeugen kehrten gemeinsam mit dem Täter sowie dem wiedererlangten ...

