Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Hausfriedensbruch und Eierwürfe - Zeugen gesucht
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwochabend, dem 26.11.2025, zwischen 19:30 und 19:50 Uhr, wurden in der Posener Straße in Wilhelmshaven zwei minderjährige Personen dabei beobachtet, wie sie auf ein Dach kletterten und von dort aus Eier warfen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.
