Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Wohnhaus - Täter nutzen gekipptes Fenster

Varel (ots)

Am Dienstag, dem 25.11.2025, kam es zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Bockhorner Straße in Varel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten bislang unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Schlafzimmer des Hauses einzudringen. Während sich die Geschädigte im Gebäude aufhielt, wurde ausschließlich das Schlafzimmer betreten und durchsucht. Die Täter flüchteten anschließend auf demselben Weg über das Fenster, ohne weitere Räume zu betreten.

Die Polizei Varel bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04451 / 923-0 zu melden.

