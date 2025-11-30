Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 28.11.2025 bis 30.11.2025

Wilhelmshaven (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Donnerstag, den 27.11.2025, mutmaßlich zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 210, zwischen den Abfahrten Jever Ost und Jever Mitte die Grünfläche aufgewühlt, dadurch die Fahrbahn verschmutzt und die angrenzende Schutzplanke beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bundesstraße 210 aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Richtung Wittmund. Kurz vor der Abfahrt Jever Mitte, im einspurigen Bereich, kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurden ca. 20 Meter der Grünfläche aufgewühlt und infolgedessen wurde die Fahrbahn verschmutzt, sowie die Schutzplanke beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen als Beteiligter eines Unfalls zu treffen. Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallflucht bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Fahren unter Einfluss von THC in Schortens Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 22:07 Uhr, wurde ein Pkw in der Königsberger Straße in Schortens kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer den Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von THC stand. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 29.11.2025, gegen 10:00 Uhr, fiel in der Schooster Straße in Schortens ein Pkw zunächst durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Im weiteren Fahrverlauf in Richtung Schortens kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der dort angrenzende Grünstreifen aufgewühlt und ein Leitpfosten beschädigt wurden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es wurden Ermittlungen wegen einer Unfallflucht aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, den 29.11.2025, zwischen 06:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Richard-Wagner-Straße in Schortens ein dort geparkter Pkw beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schaden im Rahmen eines Unfallgeschehens durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer entstanden sein. Dieser entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der Ermittlungen zur Unfallflucht bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

