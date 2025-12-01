Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Diskothek

Sande (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 05:25 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Weserstraße in Sande zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einem vorausgegangenen Streitgespräch schlug ein 19-Jähriger einem 27 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer sackte daraufhin zusammen, war kurzzeitig bewusstlos und erlitt Verletzungen im Kopfbereich durch den Schlag sowie den anschließenden Sturz. Der Geschädigte wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

