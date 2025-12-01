PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Einbruch in Kellerabteil - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 16:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven. Im Kellerbereich wurde das Vorhängeschloss eines Abteils gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter diverse Werkzeuge sowie das aufgebrochene Schloss selbst. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

