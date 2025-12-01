Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruch in Kellerabteil - Polizei sucht Zeugen
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum zwischen Montag, 24.11.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 16:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven. Im Kellerbereich wurde das Vorhängeschloss eines Abteils gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten die Täter diverse Werkzeuge sowie das aufgebrochene Schloss selbst. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.
