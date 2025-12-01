POL-WHV: Einbruch in Kellerabteil - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025, kam es zwischen 11:30 Uhr und 16:58 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Schortens und Sande. Eine Frau hatte sich auf der Polizeiwache gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Ehemann sie sowie eine weitere Person mit einer Nutzung einer Schusswaffe bedroht wurde. Aufgrund der Schilderungen wurde eine akute Gefahrenlage angenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der ...

