Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Streitigkeiten im Umfeld eines Weihnachtsmarktes
Varel (ots)
Am Sonntag, 30.11.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es im Bereich des Landgerichtsweges in Varel im Umfeld eines Weihnachtsmarktes zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf mischten sich auch deren Eltern ein, wodurch die Auseinandersetzung zunehmend lautstark wurde.
Zu strafbaren Handlungen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei sprach zur Beruhigung der Situation Platzverweise aus.
