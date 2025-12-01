Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pedelec-Diebstahl in Schortens

Schortens (ots)

In der Zeit vom 28.11.2025, 13:00 Uhr, bis zum 01.12.2025, 12:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein mittels Rahmenschloss gesichertes Pedelec aus einem Fahrradständer in der Weichselstraße in Schortens. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein mattschwarzes Pedelec der Marke "Raleigh", Modell Kingston XXL. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Tel. 04461 984 93-0 in Verbindung zu setzen.

