POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schortens (ots) - In der Zeit vom 28.11.2025, 13:00 Uhr, bis zum 01.12.2025, 12:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein mittels Rahmenschloss gesichertes Pedelec aus einem Fahrradständer in der Weichselstraße in Schortens. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein mattschwarzes Pedelec der Marke "Raleigh", Modell Kingston XXL. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

mehr