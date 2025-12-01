PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Mellumstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Ford wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

