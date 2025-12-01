Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Wilhelmshaven (ots)
Am 21.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Mellumstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Ford wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell