Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2025, 16:00 Uhr, bis 24.11.2025, 19:00 Uhr, kam es in der Weidenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Jeep wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421 / 942-0 zu melden.

