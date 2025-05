Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrugsversuch erkannt

LPI Gotha (ots)

Im Schutzbereich der LPI Gotha kam es gestern im Verlauf des Tages zu mehreren Trickbetrugsversuchen mit der Masche "Falscher Polizeibeamter". In Arnstadt, in Gotha und in Eisenach erhielten Anschlussinhaber im Alter von 75 bis 85 Jahren Anrufe, bei denen versucht wurde vorzutäuschen, dass diese gerade mit einem Polizeibeamten sprechen. In zwei Fällen wurde vorgegeben, dass offenbar ein Diebstahl stattgefunden habe und die Täter personenbezogene Daten der Angerufenen haben würden. Die Unbekannten fragten in diesem Zusammenhang nach Vermögenswerten und Wertgegenständen. In einem anderen Fall rief der vermeintliche Kripo-Beamte an und fragte, wie er mit den Wertgegenständen der angerufenen Person verfahren soll. Alle Anschlussinhaber bemerkten die Täuschungsversuche und legten auf. Es kam zu keinem finanziellen Schaden. (ah)

